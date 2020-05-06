"Россети" начали реконструкцию пяти подстанций в Калининградской области

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Группа "Россети" начала реконструировать подстанции "Полесск", "Славск", "Ладушкин", "Багратионовск" и "Озерки" в Калининградской области, мощность энергообъектов суммарно увеличится на 50,8 МВА (почти на 60%). Группа планирует завершить модернизацию объектов до конца года, говорится в материалах "Россетей".

Модернизация повысит качество и надежность электроснабжения около 100 тыс. жителей 120 населенных пунктов региона, более 200 социально значимых объектов, а также обеспечит возможность для технологического присоединения новых потребителей.

"Энергетики заменят морально и технически устаревшее оборудование на цифровое. Вся информация о параметрах работы будет передаваться по электронным каналам. При этом специалисты смогут не только наблюдать за технологическими процессами, но и дистанционно управлять оборудованием", - отмечается в сообщении.

Специалисты заменят трансформаторы, открытые распределительные устройства и общеподстанционные пункты управления, установят элегазовое - бесшумное и экологичное - оборудование. Кроме того, энергетики смонтируют комплексы средств безопасности подстанций.