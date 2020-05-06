Дополнительные выплаты в 5 тыс. рублей перечислены на 1,8 млн детей в России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дополнительные выплаты в размере 5 тыс. рублей уже выделены на 1,8 млн детей в возрасте до трех лет, для этого потребовалось 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Начиная с 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере 5 тыс. на одного ребенка в возрасте до 3 лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 млн 898 тыс. детей. То есть мы из федерального бюджета уже выделили 9,5 млрд рублей на эти цели", - сказал министр на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Котяков подчеркнул, что налоги на эти выплаты не учитываются в доходах семьи при предоставлении других мер социальной поддержки.