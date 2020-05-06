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В Минэнерго увидели "первые ростки" восстановления глобального спроса на нефть

Сейчас восстановилось от 2,5 до 3,5 млн баррелей в сутки спроса, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Резкое апрельское падение глобального потребления нефти - на 30%, или почти на 30 млн баррелей в сутки - сменилось небольшим ростом в мае на 2,5-3,5 млн баррелей в сутки, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в онлайн-интервью фонду "Росконгресс".

"В этом году мы оказались в беспрецедентной ситуации: в апреле на пике спрос падал почти на 30 млн баррелей в сутки, это 30% сокращений всего мирового спроса. Таких ситуаций не было никогда. Сейчас же восстановление, можно сказать первые ростки восстановления. Ряд таких стран, как Германия, Италия, Франция, Америка, объявили о постепенном снятии карантинных мер и ограничений", - сказал он.

"Мы это видим по динамике на нефтеперерабатывающих заводах в Европе, по динамике на заправках - легкое улучшение показателей. Если раньше можно было говорить о снижении спроса на 50-70%, то сейчас мы говорим о цифрах от 40% до 60% на АЗС, - добавил Сорокин. - По информации, которая у нас есть, сейчас восстановилось от 2,5 до 3,5 млн баррелей в сутки спроса".

По словам замминистра, благодаря развитию современных средств коммуникации после пандемии люди будут реже ездить в офисы и командировки, а также реже путешествовать. Все это приведет к снижению спроса на нефть.

"Общий настрой на то, что люди буду ходить на работу гораздо меньше: кто-то два раза в неделю, кто-то - три раза. Это означает, что они будут меньше передвигаться, меньше ездить. То же самое можно сказать и про командировки", - отметил Сорокин.

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