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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минсельхоза поручил проработать вопрос организации сбыта продукции предприятий АПК

По словам Дмитрия Патрушева, в ближайшее время есть вероятность начала поэтапного выхода различных отраслей экономики из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил дополнительно проработать вопрос организации сбыта продукции предприятий агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Как сообщили в министерстве, Патрушев провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов управления АПК, а также отраслевых союзов.

По словам министра, в ближайшее время есть вероятность начала поэтапного выхода различных отраслей экономики из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса. Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, пищевая и перерабатывающая промышленность в целом не прекращали функционировать, вместе с тем, снятие ограничений может повлиять и на сельхозтоваропроизводителей, считает он. В связи с этим необходимо заранее продумывать усиление профилактических мер на предприятиях АПК.

"Кроме того, очевидно, что ограничения не будут сняты везде и сразу, и полноценного возобновления функционирования всех организаций по всей стране в один момент не произойдет. Поэтому мы обязаны совместно продумать, каким образом помочь сельхозтоваропроизводителям максимально сохранить рентабельность производства. Речь в том числе о помощи в поиске рынков сбыта на дальнейший период", - подчеркнул глава Минсельхоза, поручив дополнительно проработать данный вопрос совместно с субъектами РФ, в том числе в рамках "часа контроля", который в текущей ситуации ежедневно проводится в министерстве.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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