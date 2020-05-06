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Госдума рассмотрит 12 мая совершенствование банками процедуры биометрической идентификации

Зампред Госдумы Алексей Гордеев заявил, что подготовленные поправки расширят спектр операций, доступных через биометрические персональные данные

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/.Поправки, касающиеся совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, будут подготовлены к рассмотрению на пленарном заседании Госдумы 12 мая. Об этом заявил зампред Госдумы, глава рабочей группы нижней палаты парламента по доработке наиболее актуальных инициатив, влияющих на развитие финансового рынка и банковской системы Алексей Гордеев, сообщает пресс-служба парламентария.

В ходе совещания были рассмотрены поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации. О необходимости таких изменений шла речь 28 апреля на селекторном совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

"Мы оперативно отреагировали на просьбу главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, банковского сообщества, и подготовили изменения в действующее законодательство, расширяющие спектр операций, доступных через биометрические персональные данные", - подчеркнул Гордеев.

Ранее группа депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на обеспечение возможности для всех граждан дистанционно регистрироваться в Единой биометрической системе. Поправки вносятся в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Как отметил Аксаков в беседе с журналистами, поправки связаны со складывающейся в России ситуацией, возникшей из-за распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, сегодня есть острая необходимость в обеспечении возможности получения гражданами РФ услуг и сервисов в полностью электронном виде с использованием достоверной биометрической идентификации.

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