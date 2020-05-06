Губернатор поручил и.о. главы Нижнего Новгорода взять на контроль механизмы поддержки МСП

ТАСС, 6 мая. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил приступившему к исполнению обязанностей главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву обеспечить контроль за механизмами поддержки бизнеса в условиях пандемии. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона по итогам его рабочей встречи с новым градоначальником.

В среду депутаты гордумы досрочно прекратили полномочия главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, который переходит на работу в госкорпорацию "Росатом". Обязанности главы были возложены на Юрия Шалабаева, назначенного 6 мая первым заместителем администрации города.

"Региональные меры поддержки предполагают помощь по целому ряду направлений. В частности, предусмотрено субсидирование коммунальных услуг предпринимателям и затрат на оплату труда работникам. Помимо отсрочки, мы хотим субсидировать арендную плату. Все это делается через муниципалитеты. Очень важно, чтобы предприятия Нижнего Новгорода, которые сейчас испытывают проблемы, получали помощь быстро и без бюрократии. Действие этого механизма я прошу обеспечить в первую очередь", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Глава региона также отметил важность подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого намечено на 2021 год. "В приоритете для вас должны быть благоустройство и облик города. Необходимо как можно больше общаться с жителями и получать от них информацию о том, где и какие проблемы не решаются. Это прежде всего касается жилищно-коммунального хозяйства и состояния жилого фонда, программы расселения аварийного жилья", - отметил Никитин.

По его словам, празднование 800-летия города должно стать стартом преобразований. "Вам необходимо подготовить программу, с которой вы будете принимать участие в конкурсе на должность главы города, заложив в нее свое видение перспектив развития Нижнего Новгорода", - сказал Никитин Шалабаеву.

В свою очередь, и.о. главы Нижнего Новгорода отметил важность совместной работы с региональной властью при решении этих задач.