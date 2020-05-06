Путин потребовал максимально информировать граждан и бизнес о способах получения льгот

"Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники - они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная", - сказал президент на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Путин подчеркнул, что "все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать". По его словам, эти способы должны быть доступными для людей.

"Все должны быть уверены в том, что это до них дойдет, поэтому уже сейчас нужно как можно шире эту работу развернуть", - подчеркнул глава государства, напомнив, что начало некоторых выплат намечено на середину мая. Поэтому, по его словам, необходимо сделать так, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни. Это важно сделать еще и потому, что большинство важных решений руководители предприятий будут принимать после 12 мая, отметил президент.