Путин попросил главу МЭР лучше изучить информацию о реализации мер поддержки экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии коронавируса.

На совещании, посвященном этому вопросу, министр выступил с докладом о том, как исполняются эти меры.

Выслушав его, Путин сказал: "Многое из того, что я сейчас услышал, это тот перечень решений, которые ранее приняты, кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не все".

"Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, какое количество денег кому [выделено]. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую. Я попрошу вас повнимательнее посмотреть на эти вопросы", - добавил глава государства.