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Путин одобрил планы открыть промышленные предприятия в Москве после 12 мая

Президент подчеркнул, что это "нужно делать в контакте с главным санитарным врачом"

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал планы открытия промышленных предприятий и объектов строительства в Москве после 12 мая.

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"Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего, промышленности и стройки, обоснованы абсолютно", - заявил глава государства на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Таким образом он отреагировал на соответствующее предложение мэра Москвы Сергея Собянина. Путин сообщил, что обсуждал эти планы со столичным градоначальником во вторник.

Президент подчеркнул, что открытие промпредприятий и объектов строительства "нужно делать в контакте с главным санитарным врачом". "Обратите внимание на то, чтобы предприятия эффективно работали, нужно, чтобы эффективно работала вся цепочка смежников", - поручил глава государства Собянину. Он потребовал обсудить эти вопросы с губернаторами регионов.

Президент заявил, что всю координацию по введению и снятию карантинных мер, а также по оживлению экономики должно осуществлять правительство. "У нас работает рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы [Сергеем Собяниным], но общую координацию всей этой работы и по антикарантинным мероприятиям, и по их снятию, и по оживлению экономики должно осуществлять правительство Российской Федерации", - обратился президент к участникам совещания, членам правительства и главам регионов. Он добавил, что надеется, что это будет услышано в регионах, а само правительство будет работать активно и влиять на ситуацию в экономике и социальной сфере.

"Мы сейчас переходим к достаточно важному этапу работы - и вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и топтаться на месте тоже бессмысленно, нужно двигаться постепенно вперед, значит координация со стороны правительства РФ абсолютно необходима", - заключил Путин.

В новость были внесены изменения (17:14 мск) — добавлена информация по тексту. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичПандемия коронавируса нового типа
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