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Минпромторг предложил отнести градообразующие предприятия моногородов к системообразующим

В случае одобрения 321 моногород России может рассчитывать на оказание финансовой поддержки

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ направил Минэкономразвития предложения по включению градообразующих предприятий в моногородах в перечень системообразующих, говорится в ответе главы министерства Дениса Мантурова на запрос зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Минпромторг России сообщает, что перечень промышленных предприятий, являющихся градообразующими предприятиями в моногородах, был направлен в Министерство экономического развития РФ для рассмотрения возможности включения в перечень системообразующих предприятий", - говорится в письме. Минэкономразвития, Ведомство должно направить его на рассмотрение правкомиссии.

Как пояснила ТАСС Когогина, в случае включения всех градообразующих предприятий в список системообразующих 321 моногород РФ может рассчитывать на оказание мер финансовой поддержки.

"Ситуация в моногородах сегодня относительно стабильная, но риски ухудшения социально-экономической ситуации сохраняются. Если какой-то завод полностью остановится, он просто может не суметь встать на ноги, ему потребуется федеральная помощь. На такой случай должен быть готов межведомственный план Минпромторга и Минэкономразвития", - заявила Когогина.

В РФ сейчас сформирован перечень системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. В перечень вошла 1 151 компания, среди них 523 представлены Минпромторгом, 162 - Минтрансом, 98 - Минэнерго, 96 - Минсельхозом, 91 - Минкомсвязи, 76 - Минстроем.

Одним из ключевых пунктов комплекса мер поддержки системообразующих предприятий стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Кредиты выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%, суммарный объем таких кредитов - до 400 млрд руб. Находящиеся в зоне особого риска системообразующие предприятия смогут претендовать и на другие виды поддержки, в том числе на отсрочку уплаты налогов и на госгарантии для реструктуризации кредитов.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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