Россия улучшила позиции в международных рейтингах прозрачности госбюджета

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия улучшила свои позиции в международных рейтингах прозрачности государственного бюджета, сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

"В новом обзоре от Международного бюджетного партнерства (International Budget Partnership, IBP) за 2019 год, Россия улучшила свои позиции в вопросе публикации ключевой информации, которая помогает общественности понимать суть проводимой бюджетной политики, а также принимаемых решений и результатов", - отмечается в сообщении.

Теперь Россия разделяет с Францией 13-14-е места из 117 прошедших оценку стран, подчеркнули в Минфине. По результатам 2017 года Россия занимала 15-е место из 115 стран.

"Значение индекса открытости бюджета составляет 74 из 100 возможных (увеличение на два пункта по сравнению с оценкой 2017 года), показатель по бюджетному надзору - 85 из 100 (увеличение на 7 пунктов). При этом среди европейских стран по индексу открытости бюджета Россия занимает 4-е место, по индексу надзора за бюджетом - 6-е место", - говорится в сообщении Минфина.

По оценке министерства, РФ смогла повысить доступ к бюджетной информации в том числе благодаря онлайн-публикации предварительного бюджетного предложения исполнительной власти.

Обзор открытости бюджета является единственным в мире независимым, сравнительным и основанным на фактах исследовательским инструментом, использующим международно признанные критерии для оценки доступа общественности к бюджетной информации центрального правительства.