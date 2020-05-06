{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть
Обновлено 

"Газпром нефть" ожидает цену нефти в долгосрочной перспективе на уровне $50 или выше

При этом в 2020 году компания ожидает цену нефти в диапазоне $15-40
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает цену нефти в диапазоне $15-40 за баррель в 2020 году, при этом в долгосрочной перспективе ожидает восстановления цен до $50 за баррель. Об этом в интервью корпоративному журналу компании сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий: от $15 до $40 за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства", - сказал он. Янкевич добавил, что компания в текущих ценовых условиях чувствует себя "вполне устойчиво". "Даже если уровень цен будет держаться в районе $20 за баррель, добыча для нас останется рентабельной", - сказал он.

При этом "в долгосрочном горизонте нефть должна вернуться на уровень $50 или выше", отметил Янкевич. Это соответствует базовой цене при оценке инвестпроектов в компании.

Он напомнил, что у компании низкий показатель долга, значительная часть которого находится в рублях, хорошая эффективность производства. "Естественно, мы будем следить за ситуацией и предпринимать дополнительные меры для обеспечения финансовой стабильности", - добавил он.

По его словам, сейчас компания тестирует инвестпрограмму с учетом влияния сегодняшних цен. Ориентировочно ее сокращение может составить до 20%. "Соответственно возможны определенные корректировки, но о масштабном пересмотре инвестиционной программы речи не идет. Мы предполагаем, что физический объем инвестиционной деятельности не сократится более чем на 20%", - заметил топ-менеджер.

Теги
РоссияМировые цены на нефть
Реклама на ТАСС
Роспотребнадзор разрешил перевозить вместе пищевые и непищевые товары
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС