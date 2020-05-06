"Газпром нефть" ожидает цену нефти в долгосрочной перспективе на уровне $50 или выше

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает цену нефти в диапазоне $15-40 за баррель в 2020 году, при этом в долгосрочной перспективе ожидает восстановления цен до $50 за баррель. Об этом в интервью корпоративному журналу компании сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич.

"Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий: от $15 до $40 за баррель. Это позволяет корректировать расходы и при этом сохранять эффективность производства", - сказал он. Янкевич добавил, что компания в текущих ценовых условиях чувствует себя "вполне устойчиво". "Даже если уровень цен будет держаться в районе $20 за баррель, добыча для нас останется рентабельной", - сказал он.

При этом "в долгосрочном горизонте нефть должна вернуться на уровень $50 или выше", отметил Янкевич. Это соответствует базовой цене при оценке инвестпроектов в компании.

Он напомнил, что у компании низкий показатель долга, значительная часть которого находится в рублях, хорошая эффективность производства. "Естественно, мы будем следить за ситуацией и предпринимать дополнительные меры для обеспечения финансовой стабильности", - добавил он.

По его словам, сейчас компания тестирует инвестпрограмму с учетом влияния сегодняшних цен. Ориентировочно ее сокращение может составить до 20%. "Соответственно возможны определенные корректировки, но о масштабном пересмотре инвестиционной программы речи не идет. Мы предполагаем, что физический объем инвестиционной деятельности не сократится более чем на 20%", - заметил топ-менеджер.