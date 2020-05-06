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Пандемия коронавируса нового типа

Uber объявила об увольнении почти 3,7 тыс. сотрудников

Это около 14% от общего числа сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Руководство американской компании Uber Advanced Technologies приняло решение уволить около 14% сотрудников из-за резкого спада перевозок пассажиров ввиду пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом говорится в уведомлении Uber, размещенном в среду на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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"Uber Technologies объявила о планах сокращения своих расходов в ответ на экономические вызовы и неопределенность, порожденные пандемией COVID-19. Ввиду снижения перевозок компании и нынешней приостановки найма работников мы ограничиваем сегмент поддержки клиентов и набора кадров на приблизительно 3,7 тыс. рабочих мест", - говорится в уведомлении.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи после консультаций с советом директоров дал согласие не получать положенный ему оклад до 31 декабря 2020 года. Данное решение вступило в силу 2 мая.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,20 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 71 078 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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