ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России разрешит клиентам брокеров использовать драгоценные металлы помимо денежных средств и ценных бумаг для обеспечения обязательств перед брокерами по маржинальным сделкам. Об этом говорится в проекте указания ЦБ, с которым ознакомился ТАСС.

"Опубликованный проект позволяет использовать драгоценные металлы, допущенные к организованным торгам, в качестве обеспечения по маржинальным сделкам", - пояснили ТАСС в ЦБ.

Там добавили, что введение новых правил связано со вступлением в силу с 1 января 2021 года положений закона о совершенствовании брокерской деятельности, которыми и предусмотрена возможность использования иного имущества в качестве обеспечения по маржинальным сделкам.

Часто маржинальное кредитование используется клиентами для извлечения большей прибыли при совершении сделок с ценными бумагами на рынке.

В свою очередь глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев сказал, что ясности, как данные активы будут учитываться брокерами, пока нет. "Возможно, сами брокеры будут хранить золото на объединенных счетах (омнибусные счета), то есть в сумме по всем клиентам, которые будут на ОМС (обезличенных металлических счетах) в банках, и учитывать их по каждому клиенту в своем внутреннем учете", - считает он.

Просьба НАУФОР

Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок.

"НАУФОР просит Банк России в целях ускорения полноценного доступа инвесторов к рынку драгоценных металлов поддержать инициативы по внесению изменений в законодательство, в том числе сокращения сроков вступления в силу положений, связанных с возможностью приобретения золота за счет средств, находящихся на индивидуальных инвестиционных счетах и использования золота в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером", - говорится в сообщении ассоциации.

Максимально быстрое обеспечение доступа инвесторов к рынку золота в текущих условиях будет, безусловно, способствовать сохранению сбережений населения, защите российских граждан от внешних шоков, а также от рисков инфляции, также сказано в письме СРО.

В НАУФОР подчеркнули, что события 2020 года, связанные с распространением коронавирусной инфекции и вынужденным введением ограничительных мер практически во всех развитых странах мира, а также резким падением цен на нефть, еще больше подчеркнули актуальность изменений, внесенных в 2019 году в федеральный закон в части расширения возможностей инвесторов по доступу к рынку золота в России.

В СРО добавили, что отдельные технические вопросы реализации новых правил будут в ближайшее время обсуждены с представителями профессионального сообщества, результаты при необходимости будут направлены в Банк России в рабочем порядке.

На сегодняшний день вступление в силу изменений в ФЗ "О рынке ценных бумаг" в части возможности приобретать драгоценные металлы за счет средств, находящихся на ИИС, а также их использования для обеспечения маржинальных сделок планируется с 1 января 2021 года.