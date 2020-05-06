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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: падение продаж декоративной косметики на фоне пандемии в России достигает 80%

Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены обратилась в правительство РФ с просьбой включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Продажи декоративной косметики в РФ снизились у ряда компаний на 80%. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский.

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"В сегменте декоративной косметики продажи существенно сократились, у некоторых компаний сокращение достигает 80%, так как закрыты специализированные магазины и практически во всех регионах не работают салоны красоты. Декоративная косметика, как правило, покупается в специализированных магазинах - там где можно посмотреть, попробовать, проконсультироваться. Очевидно, что продажи через интернет пока не дают всего набора услуг, которые предоставляет специализированная розница", - сказал он.

По словам Бобровского, ассоциация обратилась в правительство РФ с просьбой включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19, чтобы компании могли воспользоваться всеми мерами поддержки.

В середине апреля в крупнейшей российской парфюмерно-косметической сети "Л`Этуаль" отмечали, что онлайн-продажи на фоне простоя магазинов из-за пандемии составляют лишь около 5% всего оборота сети.

При этом представитель "Магнит Косметик" сказал, что в апреле сеть отмечает возвращение интереса покупателей к декоративной косметике и рост спроса. "При этом пока спрос остается ниже, чем в докоронавирусный период. Возвращение популярности этой продукции может быть связано с постепенной стабилизацией структуры покупательской корзины: если ранее на фоне высокого спроса потребители сделали запасы дезинфицирующих средств и бытовой химии, то сегодня начинают больше обращать внимание на декоративную косметику и возвращаться к ее привычному потреблению", - считает представитель "Магнита".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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