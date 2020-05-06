"Газпром" планирует ввести в эксплуатацию объекты на Чаяндинском месторождении в срок

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сроки ввода в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении остаются без изменений, несмотря на прекращение работ генподрядчиком, "Стройтранснефтегазом". Об этом ТАСС сообщили в управление информации ПАО "Газпром".

"В настоящее время сроки ввода в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении остаются без изменений", - говорится в комментарии газовой монополии. Ранее группа компаний "Стройтранснефтегаз" (СТНГ) - генеральный подрядчик "Газпрома" по благоустройству Чаяндинского месторождения - приостановила работы на объектах месторождения до снятия карантина. В компании сообщили ТАСС, что сейчас вывозят людей с месторождения.

"Производственные подразделения ООО "Газпром добыча Ноябрьск" ведут добычу и подготовку газа на Чаяндинском месторождении в запланированном объеме. Газ по газопроводу "Сила Сибири" поступает в Китай в соответствии с контрактом", - добавили в "Газпроме".