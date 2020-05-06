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Мировые цены на нефть

Запасы нефти в США за неделю выросли на 4,59 млн баррелей

При этом аналитики ожидали роста на 8,8 млн баррелей, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 4,59 млн баррелей и на 1 мая составили 532,221 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 8,8 млн баррелей.

Нефтяные фьючерсы торгуются в отрицательной зоне. Так, на 8:10 мск стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне торговалась на уровне $29,37 за баррель (-5,2%), сорт WTI находился на отметке $25,11 за баррель (-5,2%).

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Мировые цены на нефть
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