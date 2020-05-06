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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области с 12 мая могут разрешить работу непродовольственных магазинов

Кроме того, жителям региона также планируют разрешить занятия спортом на свежем воздухе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Власти Новгородской области с 12 мая намерены расширить список предприятий, которые могут возобновить торговлю непродовольственными товарами. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в среду сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Я думаю, что после консультации, конечно, с Роспотребнадзором, будем смотреть в сторону расширения непродовольственной торговли. Может быть, какие-то занятия спортом на свежем воздухе будем разрешать", - сказал Никитин.

Сейчас в Новгородской области из-за ситуации с коронавирусом закрытыми остаются рестораны и кафе, торговые центры, разрешено работать некоторым промышленным производствам, предприятиям сельского хозяйства, строительства. Говоря о ситуации с распространением коронавируса, Никитин назвал ее достаточно сложной, но некритичной. "Число заболевших растет, в основном это связано с тем, что новгородцы, которые работали в Петербурге и Москве, возвращаются домой и с собой привозят, к сожалению, эту инфекцию. Но на сегодняшний день благодаря тем задачам, которые президент поставил, у нас коечный резерв создан, мощности по ИВЛ, кислороду достаточны и не заполнены даже на треть", - сказал Никитин.

Он добавил, что в двух районах Новгородской области (Чудовский и Маловишерский районы, которые входят в тройку муниципальных образований с наибольшим числом зарегистрированных случаев заболевания) продолжают действовать дополнительные ограничения по въезду и выезду, в том числе чтобы ограничить приезд на эти территории дачников.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 6 мая в Новгородской области зарегистрировано 417 (плюс 18 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. 56 выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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