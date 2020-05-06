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Мировые цены на нефть
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Цена нефти Brent упала ниже $29

Она потеряла 6,7%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.

К 18:38 мск, нефть марки Brent находилась на отметке $29 за баррель (-6,4%), достигая в пике снижения $28,66, а нефть марки WTI - до $24,83 за баррель (-6,3%).

На фоне дешевеющей нефти курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи растет до 74,57 руб. (+1,1%), а курс евро - до 80,53 руб. (+0,7%).

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Мировые цены на нефть
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