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Онлайн-продажи X5 Retail Group в апреле выросли почти в 5 раз

Сумма составила 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Онлайн-продажи X5 Retail Group в апреле выросли в 4,7 раз, до 1,7 млрд руб. относительно аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении компании.

"В апреле 2020 года онлайн-продажи Х5 Retail Group через платформы Perekrestok.ru и Доставка.Пятерочка (176 торговых точек в Москве и Казани) составили 1,7 млрд рублей (с учетом НДС), показав рост в 4,7 раза в годовом выражении, что, по оценке компании, обеспечило Х5 лидерство в сегменте доставки онлайн продуктов питания в России", - говорится в сообщении.

В структуре оборота Х5, продажи через каналы онлайн в апреле составили 2% от суммарных продаж компании в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге - регионах, где в данный момент эти сервисы доступны покупателям. К концу апреля, Х5 ежедневно доставляла более 23 тыс. заказов потребителям, и эта цифра продолжает расти, отметили в компании.

В апреле общее количество заказов, доставленных через обе онлайн-платформы, составило более 520 тыс., из которых 262 тыс. заказов было обработано Perekrestok.ru и 259 тыс. заказов экспресс-доставкой. Средний чек в онлайн-супермаркете (67% ассортимента составляют продукты питания) составил 4 тыс. 537 руб. При экспресс-доставке средний чек составлял чуть более 2 тыс. руб.

Х5 Retail Group запустила экспресс-доставку из магазинов "Пятерочка" в конце 2019 года, доставка доступна из 115 магазинов в Москве. Сейчас количество заказов в день составляет 10 тыс. против 600 в феврале в день. Доставка также доступна в Казани из 9 магазинов.

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