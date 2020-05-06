США снизили добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки перед началом действия сделки ОПЕК+

Начиная с середины марта, добыча в Соединенных Штатах упала уже на 1,2 млн баррелей в сутки. В процентном выражении падение добываемых объемов топлива составляет около 9,2%.

ТАСС, 6 мая. Суточная добыча нефти в США за период с 25 апреля по 1 мая снизилась еще на 200 тыс. баррелей, до 11,9 млн баррелей, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это произошло в преддверии начала действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи с 1 мая.

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С начала февраля добыча нефти в США держалась на уровне 13 млн баррелей в сутки и выше. Однако в конце марта она начала снижаться, а в период с 28 марта по 3 апреля в США было зафиксировано сильнейшее с 19 июля 2019 года падение добычи нефти - тогда она за неделю рухнула на 600 тыс. баррелей в сутки.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 9,5% - до 11,76 млн баррелей в сутки. При этом в 2021 году добыча снизится еще на 700 тыс. баррелей - до 11,03 млн баррелей в сутки, ожидает ведомство.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Помимо этого, США могут снизить добычу на 2-3 млн баррелей в сутки, говорил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.