Роспотребнадзор разрешил перевозить вместе пищевые и непищевые товары

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил перевозить пищевые продукты совместно с непродовольственными товарами, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ "О внесении изменений в санитарные правила 2.3.6.1066-01".

"Пункт 11.1 признать утратившим силу", - говорится в постановлении.

Согласно пункту 11.1 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов", "для транспортировки пищевых продуктов используются специально предназначенные или специально оборудованные транспортные средства. Не допускается транспортировка продовольственных пищевых продуктов совместно с непродовольственными товарами".