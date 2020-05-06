Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции. Бизнес некоторых отраслей планируется освободить от налога на имущество в размере 50%, также планируется снизить ставки налога по упрощенной системе, ввести мораторий на штрафы и пени по теплоснабжению, сообщила в среду пресс-служба администрации и губернатора города.

"Правительство Петербурга завершило формирование второго пакета мер по поддержке экономики. Он предусматривает освобождение от налога на имущество в размере 50% организаций, управляющих гостиницами, торговыми центрами, санаториями площадью не менее 1 тыс. кв. м. Организации при этом должны снизить или освободить арендаторов их имущества от арендной платы на период режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Снижение ставки налога по упрощенной системе коснется пострадавших обрабатывающих производств и инновационных предприятий. Также предусмотрены субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства планируется ввести мораторий на штрафы и пени по выплатам за теплоснабжение. В частности, предлагается обеспечить беззалоговые займы малым и средним предприятиям в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в прошлом году, а также докапитализировать Фонд развития промышленности на 1 млрд рублей.

В конце апреля городские власти приняли решение расширить список отраслей экономики, которые смогут воспользоваться отсрочками по арендным платежам, - с трех до 38 сфер деятельности. Программа коснется 3,5 тыс. объектов арендуемой недвижимости. Отсрочка по арендным платежам за использование городской недвижимости будет распространяться не только на второй и третий кварталы, но и на часть первого платежного периода, начиная с 13 марта 2020. С этой даты до окончания срока действия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 100%-м размере платы по договору за соответствующий период, в период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 1 ноября 2020 отсрочка будет предоставляться в объеме 50% от платы по договору за соответствующий период, также предусмотрены другие льготы. Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.