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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области потерявший более 30% выручки бизнес получил льготные кредиты

Для этого региональный фонд поддержки предпринимательства докапитализировали на 400 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Льготное кредитование через региональный фонд поддержки предпринимательства запустили в Новгородской области в качестве поддержки для предприятий, которые не попали в список пострадавших отраслей, но при этом потеряли более 30% выручки из-за ограничительных мер по коронавирусу. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в среду сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Одна из таких проблем [в Новгородской области], которая часто возникает, - это проблема несоответствия кода тому виду деятельности, которое ведет предприятие. То есть когда-то люди не внесли своевременно изменения, и сейчас они не попали в список пострадавших отраслей. Для того, чтобы помочь таким предприятиям, мы практически уже на 400 млн рублей докапитализировали свой региональный фонд поддержки предпринимательства и даем льготные займы под 0,1% всем предприятиям, у которых выручка снизилась более чем на 30%", - сказал Никитин.

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Как ТАСС сообщали ранее в Министерстве инвестиционной политики Новгородской области, в регионе также действует пакет мер поддержки, направленный на помощь туристическому бизнесу, заведениям общественного питания, искусства и развлечений, спорта и отдыха. Для этих отраслей в числе прочего на 99% снижен размер арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имущества - собственности области, введена отсрочка арендной платы за пользование государственными землями.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 6 мая в Новгородской области зарегистрировано 417 (плюс 18 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. 56 выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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