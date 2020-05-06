В Новгородской области потерявший более 30% выручки бизнес получил льготные кредиты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Льготное кредитование через региональный фонд поддержки предпринимательства запустили в Новгородской области в качестве поддержки для предприятий, которые не попали в список пострадавших отраслей, но при этом потеряли более 30% выручки из-за ограничительных мер по коронавирусу. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" в среду сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Одна из таких проблем [в Новгородской области], которая часто возникает, - это проблема несоответствия кода тому виду деятельности, которое ведет предприятие. То есть когда-то люди не внесли своевременно изменения, и сейчас они не попали в список пострадавших отраслей. Для того, чтобы помочь таким предприятиям, мы практически уже на 400 млн рублей докапитализировали свой региональный фонд поддержки предпринимательства и даем льготные займы под 0,1% всем предприятиям, у которых выручка снизилась более чем на 30%", - сказал Никитин.