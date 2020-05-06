Источник: кабмин разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

ТАСС, 6 мая. Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и оценит сценарий возможной "второй волны", сообщил источник.

По его данным, план восстановления экономики РФ предполагает меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.

В проект плана по восстановлению экономики включены единые правила действий на федеральном и региональном уровнях до конца года, сообщил источник.

Минфин РФ подготовит к 11 мая поправки в бюджет на 2020-2022 годы с учетом реализации трех пакетов поддержки экономики, добавил он.

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