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Источник: кабмин разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Здание Дома правительства РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание Дома правительства РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 6 мая. Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и оценит сценарий возможной "второй волны", сообщил источник.

По его данным, план восстановления экономики РФ предполагает меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев. 

В проект плана по восстановлению экономики включены единые правила действий на федеральном и региональном уровнях до конца года, сообщил источник. 

Минфин РФ подготовит к 11 мая поправки в бюджет на 2020-2022 годы с учетом реализации трех пакетов поддержки экономики, добавил он.  

Новость дополняется. 

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Минфин подготовит поправки в бюджет с учетом трех пакетов поддержки экономики
Ведомство сделает это к 11 мая
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