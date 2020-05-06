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Пандемия коронавируса нового типа

ФАС предложила отменить для отельеров Петербурга пени за просрочку коммунальных платежей

Такую меру также могут применить к другим отраслям городской экономики, в которых отмечается резкий спад спроса на товары и услуги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу обратилось к ресурсоснабжающим предприятиям и властям города с предложением отказаться от начисления пени и штрафных санкций в виде отключения от коммунальных услуг в отношении предприятий гостиничной отрасли в период пандемии. Аналогичную меру предлагается применить к остальным пострадавшим сферам экономики, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления антимонопольного органа.

"В целях сохранения баланса интересов гостиничной отрасли и субъектов естественных монополий Санкт-Петербургское УФАС предлагает перечисленным организациям рассмотреть вопросы об отмене: начисления пени; штрафных санкций в виде отключения гостиниц от водоснабжения/водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения. <…> Такой же подход может быть применен и к другим отраслям городской экономики, в которых отмечается резкий спад спроса на товары и услуги", - говорится в сообщении.

Обращение направлено в городское учреждение по организации наружного освещения "Ленсвет", "Петербургтеплоэнерго", "ТЭК СПб", "Водоканал Санкт-Петербурга", "Теплосеть Санкт-Петербурга" и "ТГК-1", "Петербурггаз", "Ленэнерго", "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", а также в "Петроэлектросбыт". Аналогичное обращение направлено и вице-губернатору Санкт-Петербурга Евгению Елину.

Поводом для обращения стало письмо, поступившее в управление антимонопольного органа от представителей рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга, в котором они отмечают резкое падение спроса на их услуги в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, что привело к невозможности полной и своевременной оплаты коммунальных платежей, сообщают в пресс-службе УФАС.

Во втором пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции, правительство Санкт-Петербурга анонсировало планы по вводу моратория на штрафы и пени по выплатам за теплоснабжение для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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