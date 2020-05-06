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Пандемия коронавируса нового типа

Бота-терапевта и информатора о коронавирусе разработали в ходе онлайн-хакатона VirusHack

Сообщается, что они будут внедрены в Москве в ближайшее время

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Бота-информатора для мессенджера ICQ New, робота-секретаря для переговоров, сервис для помощи людям с ограниченными возможностями разработали при работе над треком "Мегаполис Москва", прошедшего в рамках онлайн-хакатона VirusHack; в ближайшее время они будут внедрены в столице. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Агентства инноваций Москвы.

"Более 70 команд и свыше 300 человек из 64 городов приняли участие в работе над треком "Мегаполис Москва", который прошел в рамках масштабного онлайн-хакатона VirusHack. В результате сильнейшие команды хакатона разработали бота-информатора для мессенджера ICQ New, автоматизированную кассу с функцией голосовой бесконтактной оплаты покупок, робота-секретаря для переговоров, сервис для помощи людям с ограниченными возможностями в получении доступа к аудиовизуальному контенту и бота-терапевта. В ближайшее время эти сервисы будут внедрены в инфраструктуру российской столицы", - говорится в сообщении.

Бот-терапевт, бот-информатор и робот-секретарь

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В частности, программисты создали чат-бота, который может на основе опроса быстро определить вероятность заражения пользователя коронавирусной инфекцией и дать рекомендации по дальнейшим действиям, включая очную или телемедицинскую консультацию с врачом или вызов скорой помощи на дом. Кроме того, боту можно задать интересующие вопросы и получить ответы.Также сервис позволяет пользователю знать о зараженных коронавирусом в районе проживания.

Другой уже доступный пользователям информационный бот для мессенджера ICQ New будет сообщать пользователям о распространении коронавирусной инфекции. По геотегу люди смогут получать сведения о новых и старых случаях госпитализации граждан, заболевших коронавирусом, узнавать адреса ближайших медицинских учреждений, лабораторий для сдачи тестов на COVID-19 и адреса ближайших к ним аптек и магазинов. Также в бот встроен упрощенный генератор СМС для получения электронного пропуска.

"Робот-секретарь умеет распознавать речь, различать голоса собеседников, распознавать настроение человека по тональности произнесенных слов. Он способен замечать, когда люди планируют встречи и звонки, и сохранять эти задачи в календаре. Робот-секретарь переводит человеческую речь в текстовые сообщения, а после переговоров сохраняет эти сообщения в файле", - рассказали в пресс-службе.

Бесконтактная оплата покупок

Также разработаны дополнительные возможности голосового ввода для бесконтактной оплаты покупок в супермаркетах. Модуль выявляет намерения пользователя, извлекает произнесенные названия продуктов, а также штрих-коды, номера карт лояльности, купоны и другую сопутствующую информацию. Автоматизированная касса способна распознавать команды на русском, английском, немецком, французском и китайском языках.

Кроме того, разработан сервис, позволяющий людям, страдающим от частичного или полного паралича, получать доступ к музыке, видеороликам и фильмам. Принцип его работы заключается в обработке данных, приходящих с нейроинтерфейса, размещенного на голове пользователя. Эти данные представляют собой описание намерений человека нажать определенную кнопку на экране компьютера. При помощи алгоритмов искусственного интеллекта эти данные распознаются, и затем программа нажимает ту кнопку, которую хочет нажать пользователь.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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