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"Роснефть" в рамках обратного выкупа приобрела еще 200 тыс. акций и 15 тыс. GDR

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается примерно в $1 млн

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций, за 6 мая приобрела 200 000 обыкновенных акций и 15 000 глобальных депозитарных расписок. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается в порядка $1 млн.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в распоряжении "РН-Капитала" находятся 17 085 540 обыкновенных акций и 13 244 322 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.

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