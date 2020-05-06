Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов до 9 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов на 7-9 мая. Это следует из сообщения в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.

На 7 мая запланированы вывозные рейсы: из Токио в Москву с промежуточными посадками во Владивостоке и Санкт-Петербурге, а также из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург. В пятницу, 8 мая, планируются рейсы Стамбул - Санкт-Петербург - Москва, а также напрямую в Москву из Франкфурта-на-Майне и Бейрута (Ливан). 9 мая будут выполнены рейсы из Каракаса (Венесуэла) в Москву и из Аликанте (Испания) в Санкт-Петербург и Москву.