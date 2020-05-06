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Торговые сети закупили для продажи в мае более 120 млн защитных масок

На данный момент аптеки закупили около 40 млн различных типов масок
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество защитных масок, закупленных торговыми сетями в мае, составило более 120 млн штук. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Только на май-месяц торговые сети, это крупнейшая десятка сетей заказала более 120 млн масок. Это помимо того, что привозим мы через нашего оператора, и привозят сторонние организации", - сказал он.

Замминистра добавил, что на данный момент аптеки закупили около 40 млн различных типов масок.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что запас масок только в торговых сетях составляет около 20 млн штук, также по его словам дефицита масок нет и при покупках в интернете.

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