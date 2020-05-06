Ограничения для бизнеса в Липецкой области из-за пандемии отменят после выхода на плато

ТАСС, 6 мая. Власти Липецкой области начнут снимать ограничения для бизнеса, связанные с противоэпидемическими мерами, после выхода уровня заболеваемости COVID-19 на плато. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Экономисты федерального правительства подсчитали регионы, у кого насколько закрытая экономика (из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса). У нас порядка 12%. У нас в основном закрыты ТРЦ, рестораны, вещевые рынки, косметические салоны. Поэтому как только мы выйдем на плато и будем понимать, что динамика вверх не идет, мы постепенно откроем сначала косметические салоны, затем ТРЦ, вещевые рынки, и постепенно у нас все заработает", - сказал глава региона.

Отвечая на вопрос о денежной поддержке граждан, он отметил, что сегодня самой большой проблемой является оказание помощи индивидуальным предпринимателям и их работникам. Часть из них работает в теневом секторе, поэтому люди не могут претендовать на многие выплаты. По данным Игоря Артамонова, ситуация может коснуться несколько десятков тысяч людей.

При этом власти готовы предложить людям, потерявшим работу, сезонные заработки в агросекторе. Из-за связанных с пандемией ограничений многие работники, традиционно занятые на сельхозработах, оказались за пределами России, при этом на уборку урожая люди все равно потребуются, отметил он.

За сутки в Липецкой области выявлено 46 новых случаев заболевания, общее количество зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 656 человек. 148 пациентов уже здоровы, отмечено 2 летальных исхода.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.