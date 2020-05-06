Коми освобождена от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

СЫКТЫВКАР, 6 мая. /ТАСС/. Республика Коми освобождена от выплат по бюджетным кредитам в соответствии с постановлением правительства РФ. Это позволит сэкономить региону на выплатах в этом году почти 700 млн рублей, которые будут направлены на решение острых социальных вопросов, сообщил в среду врио главы республики Владимир Уйба.

"Правительство РФ постановлением от 30 апреля приняло решение скорректировать график выплат по бюджетным кредитам. Республика Коми в 2020 году полностью освобождается от погашений по бюджетным кредитам. Это позволит сэкономить в 2020 году 693,5 млн рублей. Эти средства мы сможем направить на решение наиболее актуальных вопросов, в первую очередь на поддержку вас, уважаемые жители", - сказал Уйба в своем видеообращении к населению, оно размещено на официальной странице Коми в соцсети "ВКонтакте".