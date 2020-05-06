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ЦБ РФ ожидает замедления кредитования населения на фоне пандемии

Темпы роста кредитования в России в 2020 году составят 3-8% с последующим ускорением до 6-11%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает замедления кредитования населения из-за возросшей макроэкономической неопределенности и снижения спроса на кредиты на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"В краткосрочной перспективе можно ожидать, что кредитование населения будет замедляться как в результате приверженности банков более осторожной кредитной политике вследствие возросшей макроэкономической неопределенности <…>, так и по причине ожидаемого банками снижения спроса самого населения на кредиты", - отмечается в документе.

Согласно прогнозам регулятора, темпы роста кредитования в РФ в 2020 году в целом составят 3-8% с последующим ускорением до 6-11% в 2021-2022 годах. При этом сохранению потенциала кредитования также помогут регуляторные послабления и расширение специализированных инструментов рефинансирования Банка России.

"Способствовать восстановлению экономики и внутреннего спроса также будет смягчение денежно-кредитных условий под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Это поддержит кредитование, темп роста которого повысится с 3-8% в текущем году до 6-11% в 2021-2022 годах", - указано в материалах.

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