ЦБ РФ прогнозирует дефицит бюджета РФ по итогам 2020 года на уровне 5-6% ВВП

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ по итогам 2020 года может составить 5-6% ВВП. "По оценкам Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом дефицит бюджета в 2020 году составит 5-6% ВВП, что будет важным фактором поддержки совокупного спроса", - указывает ЦБ.

По данным регулятора, данная оценка учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доход бюджета части прибыли Банка России от продажи пакета акций ПАО "Сбербанк" в объеме 1,1 трлн рублей.

Инфляция

Согласно материалам ЦБ, годовая инфляция в России ускорится до 3,8-4,8% в декабре 2020 года. "Банк России ожидает, что из-за ускорения роста цен в II квартале и выхода из расчета годовой инфляции очень низких месячных значений второй половины 2019 года годовая инфляция ускорится до 3,8-4,8% в декабре 2020 года и будет снижаться только в II квартале 2021 года", - указано в докладе.

По прогнозам регулятора, эффект переноса обменного курса, повышенный спрос на товары первой необходимости, а также ограничения на производство, накладываемые пандемией, могут поддержать текущий рост цен на повышенном уровне в течение II квартала.

Годовой ВВП

Один нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП России от 1,5% до 2%.

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5% до 2% (или от 4,5% до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - говорится в материале.

Снятие ограничений и последствия остановки предприятий, скорее всего, значимо усилят этот эффект, отмечает регулятор. Однако меры правительства и ЦБ для борьбы с последствиями самоизоляции будут способны компенсировать часть потерь для населения, бизнеса и экономики, и ускорить процесс восстановления, считают в ЦБ.

В докладе также отмечается, что наиболее уязвимыми являются отрасли, бизнес-процессы в которых требуют непосредственного и ежедневного вовлечения сотрудников, в то время как функционирование предприятий непрерывного цикла продолжается в период нерабочих дней. Наиболее значительно страдает сфера услуг, при этом сервисы доставки и интернет-торговля имеют преимущество.

Наиболее строгие ограничения экономической активности затронули Москву, Московскую область, Санкт-Петербург. При этом Сибирь и Дальний Восток затронуты мерами в меньшей степени.