Ставки по вкладам физлиц с начала года показали снижение до многолетних минимумов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ставки по вкладам физических лиц с начала 2020 года показали снижение до своих многолетних минимумов. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"С начала 2020 года среднерыночные ставки по кратко- и долгосрочным вкладам физических лиц снизились на 42 б. п., до 4,32%, и на 38 б. п., до 5,18% годовых, соответственно, тем самым достигнув своих многолетних минимумов", - отмечается в документе.

При этом в регуляторе подчеркнули, что на фоне ухудшения в марте ситуации на финансовых рынках большинство банков сделали паузу в снижении ставок, а отдельные организации повысили депозитные ставки.