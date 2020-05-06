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Ставки по вкладам физлиц с начала года показали снижение до многолетних минимумов

На фоне ухудшения ситуации на финансовых рынках большинство банков сделали паузу в снижении ставок

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ставки по вкладам физических лиц с начала 2020 года показали снижение до своих многолетних минимумов. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"С начала 2020 года среднерыночные ставки по кратко- и долгосрочным вкладам физических лиц снизились на 42 б. п., до 4,32%, и на 38 б. п., до 5,18% годовых, соответственно, тем самым достигнув своих многолетних минимумов", - отмечается в документе.

При этом в регуляторе подчеркнули, что на фоне ухудшения в марте ситуации на финансовых рынках большинство банков сделали паузу в снижении ставок, а отдельные организации повысили депозитные ставки.

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