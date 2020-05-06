В совет директоров Zoom вошел экс-помощник Трампа по национальной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер включен в совет директоров компании Zoom Video Communications. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении данной фирмы, которая является оператором сервиса видеоконференций Zoom.

В документе отмечается, что Макмастер с настоящего момента становится "независимым директором в совете директоров Zoom". "Zoom приносит значительную пользу нашему обществу, позволяя людям оставаться на связи и взаимодействовать лицом к лицу, где бы они ни находились. Эта замечательная возможность сейчас важна, как никогда ранее", - приводятся в заявлении слова Макмастера. "Моя цель состоит в том, чтобы помочь компании найти верный путь в условиях быстрого роста и содействовать Zoom в выполнении ее намерений стать самым безопасным в мире сервисом для видеосвязи", - подчеркнул он. Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань констатировал, что у Макмастера "есть опыт руководства в сложных ситуациях".

В заявлении также отмечается, что c 26 мая должность руководителя отдела Zoom по взаимодействию с властями различных стран займет Джонатан Каллмер. Ранее он был вице-президентом американской ассоциации компаний, работающих в информационной сфере. По словам Юаня, опыт Каллмера будет полезен в том, что касается взаимодействия компании с "заинтересованными лицами в Вашингтоне и по всему миру".

Популярность Zoom значительно выросла в свете распространения нового коронавируса и переходе многих людей на удаленную работу. Вместе с тем сервис не раз критиковали за то, что его сотрудники не принимают надлежащих мер для обеспечения сохранности личных данных пользователей.

Макмастер занимал пост помощника президента США по национальной безопасности с февраля 2017 года по апрель 2018 года.