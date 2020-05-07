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Трамп обещает через одну - две недели рассказать, выполняет ли Китай торговое соглашение

Президент США заявил, что заявление будет касаться не только сельхозпродукции, но также и многих других отраслей

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп через одну - две недели сделает заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения.

"Я смогу объявить об этом через неделю или две. Не только касательно сельхозпродукции, но также и многих других отраслей", - сказал Трамп в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.

На вопрос, намерен ли Вашингтон ввести дополнительные пошлины в отношении Пекина за якобы запоздалое реагирование на распространение вируса, президент ответил: "Я не хочу об этом говорить сейчас. Мы в середине больших дел".

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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