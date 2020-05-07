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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: россияне старше 50 лет меньше всех боятся COVID-19

В целом пандемией обеспокоены в той или иной степени 85,5% россиян

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россияне старшего поколения составляют наибольшую долю респондентов, которые не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики, свидетельствуют результаты исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС).

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"Россияне старшего поколения составляют наибольшую долю респондентов, которые не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики (26% опрошенных 50-59 лет и 23,3% в возрасте 60 лет и старше). Экономические последствия пандемии чаще волнуют прежде всего молодежь от 18 до 29 лет (20,5%) и опрошенных от 30 до 49 лет (17%)", - указано в исследовании.

В целом пандемией обеспокоены в той или иной степени 85,5% россиян (они оценили уровень своего страха по шкале от 1 до 10 баллов), тогда как 14,5% респондентов страха не испытывают (0 баллов). Наибольшая доля опрошенных (24,5%) оценили степень своей обеспокоенности на 5 баллов, 11,5% - на 7 баллов. 9,5% - на 8 баллов, 8,5% - на 10 баллов.

Проведенное исследование также показывает, что формировать сбережения в условиях нестабильного рубля население пока не готово. "Чаще на данный факт указывают респонденты в возрасте от 60 лет (86,8%). Молодежь (18-29 лет) чаще остальных заявляет, что откладывает или будет откладывать деньги и хранить их дома наличными (21,3%)", - отмечают эксперты.

В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% респондентов - молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% - респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3% - в возрасте 50-59 лет и 27,9% - от 60 лет.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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