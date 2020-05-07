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Резидент "Сколково" создал систему контроля здоровья и контактов людей на предприятии

Система, в частности, позволяет отслеживать социальное дистанцирование людей

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Резидент IT-кластера фонда "Сколково" сахалинская компания Visitech ("Визитек") разработала интегрированную систему обеспечения безопасности работ (ИСОБР), которая позволяет следить за соблюдением социальной дистанции, дезинфекцией и состоянием здоровья работников промышленных предприятий. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Рустам Миланов.

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Правительство РФ в соответствии с планом по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии сформировало перечень системообразующих предприятий. Позже президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей, в который вошли и промышленные предприятия.

"Наш комплекс ИСОБР, интегрированная система обеспечения безопасности работ, состоит из аппаратной и программной части. Аппаратная часть состоит из треккеров, системы геопозиционирования, которые с высокой точностью, до 50 см, позволяют отслеживать социальное дистанцирование людей, социальные контакты. Также в систему входит система видеоаналитики. Она с применением инфракрасных камер позволяет отслеживать температуру тела людей на рабочей площадке в режиме реального времени", - рассказал Миланов, уточнив, что вложения в разработку составили около 80 млн рублей.

Треккер, отслеживающий местонахождение человека, представляет собой бейджик чуть толще обычного, который сотрудник держит при себе. Треккер в случае заражения позволит уточнить, где был человек за последние две недели и с кем он общался, это поможет дезинфицировать помещения, где он находился, и уточнить круг контактных лиц. Система видеонаблюдения и аналитики, если температура человека повышена, подаст сигнал ему и работающему в компании медику. После этого можно будет еще раз измерить человеку температуру и сделать анализ на коронавирус.

Кроме того, система видеоаналитики следит за соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты, в том числе, защитных масок, а также за тщательностью работ по дезинфекции. "ИСОБР можно использовать на заводах, практически на всех промышленных объектах. Видеоаналитика может использоваться, например, в супермаркетах, в части выявления людей с высокой температурой. Но сейчас очень актуально обеспечение безопасности на производствах, которые продолжают работать", - отметил Миланов.

Отдельные элементы системы уже используются крупными промышленными компаниями. Систему в целом уже начали предлагать потенциальным клиентам, в ее использовании заинтересованы крупные промышленные, металлургические, горнодобывающие, нефтегазовые компании в России и Казахстане. Специалисты "Визитек" сопровождают клиента после покупки системы и в среднем каждые три месяца выпускают обновления, дополняя и расширяя функционал. В частности, в планах разработчиков автоматизация труда и промышленной безопасности, что очень важно в условиях, когда требуется минимизация контактов, и интеграция с системой по администрированию и электронному документообороту.

О компании

"Визитек" основан в Южно-Сахалинске в 2015 году и является резидентом IT-кластера фонда "Сколково" и открытого совместно с ним технопарка "Русский" во Владивостоке. Компания является разработчиком и производителем программного обеспечения для промышленной безопасности, предлагает промышленным предприятиям полностью оцифровать процессы, связанные с охраной труда и безопасностью на производстве. В 2019 году компания стала одной из первых, получивших финансирование Дальневосточного фонда высоких технологий, его инвестиции тогда составили 100 млн рублей. При разработке ИСОБР также использовались инвестиции фонда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссия
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