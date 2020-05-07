Резидент "Сколково" создал систему контроля здоровья и контактов людей на предприятии

Правительство РФ в соответствии с планом по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии сформировало перечень системообразующих предприятий. Позже президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей, в который вошли и промышленные предприятия.

"Наш комплекс ИСОБР, интегрированная система обеспечения безопасности работ, состоит из аппаратной и программной части. Аппаратная часть состоит из треккеров, системы геопозиционирования, которые с высокой точностью, до 50 см, позволяют отслеживать социальное дистанцирование людей, социальные контакты. Также в систему входит система видеоаналитики. Она с применением инфракрасных камер позволяет отслеживать температуру тела людей на рабочей площадке в режиме реального времени", - рассказал Миланов, уточнив, что вложения в разработку составили около 80 млн рублей.

Треккер, отслеживающий местонахождение человека, представляет собой бейджик чуть толще обычного, который сотрудник держит при себе. Треккер в случае заражения позволит уточнить, где был человек за последние две недели и с кем он общался, это поможет дезинфицировать помещения, где он находился, и уточнить круг контактных лиц. Система видеонаблюдения и аналитики, если температура человека повышена, подаст сигнал ему и работающему в компании медику. После этого можно будет еще раз измерить человеку температуру и сделать анализ на коронавирус.

Кроме того, система видеоаналитики следит за соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты, в том числе, защитных масок, а также за тщательностью работ по дезинфекции. "ИСОБР можно использовать на заводах, практически на всех промышленных объектах. Видеоаналитика может использоваться, например, в супермаркетах, в части выявления людей с высокой температурой. Но сейчас очень актуально обеспечение безопасности на производствах, которые продолжают работать", - отметил Миланов.

Отдельные элементы системы уже используются крупными промышленными компаниями. Систему в целом уже начали предлагать потенциальным клиентам, в ее использовании заинтересованы крупные промышленные, металлургические, горнодобывающие, нефтегазовые компании в России и Казахстане. Специалисты "Визитек" сопровождают клиента после покупки системы и в среднем каждые три месяца выпускают обновления, дополняя и расширяя функционал. В частности, в планах разработчиков автоматизация труда и промышленной безопасности, что очень важно в условиях, когда требуется минимизация контактов, и интеграция с системой по администрированию и электронному документообороту.

О компании

"Визитек" основан в Южно-Сахалинске в 2015 году и является резидентом IT-кластера фонда "Сколково" и открытого совместно с ним технопарка "Русский" во Владивостоке. Компания является разработчиком и производителем программного обеспечения для промышленной безопасности, предлагает промышленным предприятиям полностью оцифровать процессы, связанные с охраной труда и безопасностью на производстве. В 2019 году компания стала одной из первых, получивших финансирование Дальневосточного фонда высоких технологий, его инвестиции тогда составили 100 млн рублей. При разработке ИСОБР также использовались инвестиции фонда.