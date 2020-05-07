ЦБ Бразилии опустил ключевую ставку до нового исторического минимума

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая. /ТАСС/. Центробанк Бразилии в среду понизил ставку рефинансирования до 3%, в очередной раз обновив ее исторический минимум. Об этом говорится на сайте регулятора.

По мнению членов комитета по монетарной политике (Copom) ЦБ, "текущая экономическая конъюнктура предполагает более решительные шаги по монетарному стимулированию". Вместе с тем отмечается наличие "потенциальных ограничений" для будущих сокращений ставки.

Как указывает газета Globo, более смелая позиция регулятора, понизившего ставку сразу на 0,75 п.п., стала неожиданностью для представителей рынка, которые ожидали менее решительного понижения - на 0,5 п.п. Следующее заседание Copom запланировано на июнь.

С 1 августа 2019 года ЦБ Бразилии последовательно понижает ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%.