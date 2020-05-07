На Урале форс-мажор по договорам аренды просят признать 2/3 заявителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Форс-мажорными обстоятельствами просят признать невозможность выполнить обязательства перед арендодателями из-за пандемии коронавируса 2/3 заявителей из двух тысяч, обратившихся в Уральскую торгово-промышленную палату за соответствующим заключением. Об этом ТАСС рассказал в четверг президент УТПП Андрей Беседин.

28 апреля сообщалось, что рабочая группа Совета Федерации по ревизии законодательства в условиях пандемии рассмотрит предложение о признании мер по противодействию коронавирусу форс-мажорными обстоятельствами по договорам аренды. В Костромской области также выступают за включение коронавируса в список форс-мажорных ситуаций для государственных и коммерческих контрактов.

"Из около двух тысяч заявлений от предпринимателей 2/3 касаются проблем по договорам аренды, при этом на данный момент, эти обстоятельства не попадают под форс-мажор", - сказал Беседин.

Вице-президент УТПП Светлана Окулова пояснила, что сейчас арендаторы могут воспользоваться отсрочкой по уплате арендных платежей, а также требовать уменьшения арендной платы в связи с невозможностью использования имущества в соответствии с изменениями, внесенными в закон 98-ФЗ, с 1 апреля 2020 года.

В первую очередь, пояснила она, УТПП сейчас рассматривает заявления (их около 10%) по договорам поставки, заключенным между коммерческими компаниями. В этом случае, если невозможность выполнить условия договора связана с пандемией и срок выполнения условий контракта наступил в период действия режима повышенной готовности, то УТПП после соответствующих проверок сможет выдать заключение о форс-мажоре. Еще около 10% заявителей - это исполнители государственных и муниципальных контрактов. В данном случае, уточняет Окулова, признать форс-мажором невозможность выполнить обязательства можно, но ожидаются дополнительные корректировки федерального законодательства.