Убытки Budweiser в I квартале достигли $41 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Азии гигант пивоваренного производства Budweiser Brewing Company APAC в первом квартале текущего года столкнулся с убытками в размере $41 млн по сравнению с прибылью в $240 млн в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в отчете компании, опубликованном в четверг на Гонконгской фондовой бирже.

"Наш бизнес был серьезно затронут пандемией COVID-19 в первом квартале 2020 года", - отметило предприятие, лидирующее по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Выручка в отчетном периоде упала на 39% - до $956 млн, нормализованный показатель EBITDA - на 68%. Объем продаж сократился на 42,3%.На этом фоне стоимость акций Budweiser APAC подешевела на 3,22% - до 21,05 гонконгских долларов за бумагу.

В то же время в компании отметили, что с середины марта ситуация постепенно начала улучшаться. Возобновили свою работу все пивоваренные заводы в Китае и других странах Азии за исключением Индии.

Budweiser APAC является дочерней компанией международного гиганта Anheuser-Busch InBev - крупнейшего в мире производителя пива. Она выпускает более 50 марок этого напитка, в том числе такие известные сорта, как Stella Artois, Corona, Hoegaarden.