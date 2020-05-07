Власти Камчатки возместят турфирмам края часть расходов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в четверг подписал распоряжение, в соответствии с которым туристская отрасль региона получит дополнительные меры государственной поддержки. Среди основных - авансирование социальных туров, возмещение части расходов на коммунальные и арендные платежи и затрат, связанных с переориентацией бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства края.

"По просьбе туроператоров мы будем анонсировать социальные туры для отдельных категорий граждан. Им будут возмещены до 90% фактически понесенных затрат. Бесплатные экскурсии по уникальным природным объектам края смогут посетить около 1,5 тыс. жителей региона. Кроме того, в ближайшее время через Министерство инвестиций и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса будет реализован механизм поддержки в виде субсидий для организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях. Представители сферы общественного питания смогут получить компенсацию затрат, связанных с переходом на доставку готовых блюд в период пандемии, туроператоры и турагенты - затрат, связанных с уплатой аренды, коммунальных услуг и прочих обязательных платежей в период вынужденного простоя", - приводятся в сообщении слова врио руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елены Стратоновой.

Дополнительную поддержку получат владельцы маломерных судов, зарегистрированных в Морском регистре и оказывающих услуги по организации морских прогулок для туристов. Им частично компенсируют расходы по уплате арендных платежей за стоянку на суше и воде. Всего на поддержку туротрасли края власти Камчатки направят более 40 млн. рублей.

На Камчатке с 1 апреля введен режим полной самоизоляции региона. В настоящий момент на полуострове 350 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, большинство пациентов с инфекцией - строители военного госпиталя. За минувшие сутки заразились еще 2 человека.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, и это на почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое в прошлом году возросло и число иностранцев, посетивших полуостров - всего около 36 тыс. человек. Самыми популярными местами отдыха у гостей Камчатки остаются "Долина гейзеров" с ее уникальными геотермальными источниками, Налычевская долина, традиционные "зимние" развлечения - сноубординг, хели-ски, этно-туризм и восхождения на вулканы.