В Татарстане разработали систему повышения урожайности

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты Университета Иннополис разработали систему для повышения урожайности за счет прогнозирования заболеваний растений и точного внесения удобрений. Пилотные хозяйства Волгоградской области, Татарстана и Башкортостана испытали программный комплекс в 2019 году и зафиксировали повышение урожайности картофеля и зерна до 40%, сообщила ТАСС руководитель направления цифровизации сельского хозяйства Университета Иннополис Татьяна Решетникова.

Система оперативного мониторинга диагностики и прогнозирования развития болезней сельскохозяйственных культур под названием "Телеагроном" рассчитывает стратегию защиты растений и внесения удобрений в зависимости от 15 ключевых факторов, влияющих на прибавку урожая и качественные показатели продукции. С марта 2019 года проектом занимаются специалисты Университета Иннополис и компании "Инногеотех", созданной ИТ-вузом и РВК. Также в рабочую группу вошли эксперты-фитопатологи, агрохимики из научных институтов Казани, Москвы и Самары, партнёры проекта - Центр агрохимической службы "Татарский", "Россельхозцентр" Волгоградской области и Республики Татарстан.

"Удорожание средств защиты и удобрений - одна из основных проблем агропредприятий. Ежегодное использование химических препаратов снижает чувствительность к ним патогенных микроорганизмов, находящихся в земле и семенах. Каждый следующий год, чтобы справиться с распространением болезней и сохранить урожай, агропредприятию приходится закупать больший объем препаратов, поэтому повышается себестоимость производства продукции. Эта ситуация не изменится до тех пор, пока в хозяйствах не начнут применять научный комплексный подход при выработке стратегии защиты и внесения удобрений", - говорит Татьяна Решетникова.

Как отмечает специалист российского ИТ-вуза, правильный подбор удобрений и средств защиты позволяет по зерновым культурам повысить урожайность на 12%-40% в сравнении с контрольным вариантом, увеличить массовую долю белка зерна на 30%, улучшить фитосанитарное состояние почвы на 5%.

Перед началом работы сервиса специалисты собирают результаты анализа данных космической съемки, данные паспортов полей, лабораторных анализов почвы и образцов семенного материала за последние 10 лет. Ни в одном другом аналогичном сервисе не учитывается одновременно такое количество факторов. Это позволяет рассмотреть все показатели в комплексе и логической связке между собой. Таким образом агропредприятия избегают ненужных трат на препараты там, где их применение не принесет значимого результата, и скорректировать их применение в наиболее продуктивных зонах.

Первые рекомендации выдаются предприятиям перед посевом, потом они получают в течение всего сезона в мессенджере WhatsApp и по электронной почте еженедельные отчеты о текущем состоянии полей, где при необходимости корректируются мероприятия по сохранению урожайности и достижению целевых показателей. "За каждым хозяйством закреплено ответственное лицо, сопровождающее процесс весь сезон. Эксперт анализирует информацию, которую выдает сервис. "Телеагроном" автоматизирует процесс сбора и обработки данных лаборатории и космической съемки, информацию, полученную от агроскаутов и агрономов, проводит расчеты, выполняя рутинную работу за человека. На основе этих данных составляются еженедельные отчеты", - объясняет Татьяна Решетникова.

Испытания в регионах

В течение всего сезона 2019 года 54 пилотных хозяйства Волгоградской области, республик Татарстан и Башкортостан получали рекомендации по пяти сельскохозяйственным культурам - ячмень, рожь, овес, морковь и картофель. За год эксперты собрали 50 тысяч эталонов заболеваний растений, снизили на 30 % расходы на средства защиты растений и удобрения.

"В рекомендациях мы рассказываем о нормах и графиках применения удобрений и средств защиты растений. Эти данные составлены с использованием технологий искусственного интеллекта и анализа внешних и внутренних факторов, сопровождающих развитие культуры. Основная особенность системы - независимая от производителей и поставщиков препаратов - разработка стратегии защиты и внесения удобрений, основанная на комплексном подходе, учитывающем индивидуальность каждого поля", - рассказала Татьяна Решетникова.

Пилотные агропредприятия отметили, что с использованием "Телеагронома" у них на 30 % повысилась урожайность картофеля и на 40 % зерна от контрольного варианта, на 5 % улучшился иммунитет почвы, что подтверждается лабораторными исследованиями. Рациональное использование удобрений и средств защиты уменьшило содержание пестицидов и нитратов в продуктах, что повысило их экологическую безопасность. У зерна этот показатель вырос на 15 %, у картофеля - на 28 %.

"В 2020 году мы планируем разработать автоматизированные модули системы, провести тестирование и доработку текущих методик определения болезней. Одно из основных направлений развития программного комплекса - повышение экологической безопасности продукции. В июле 2020 предполагается заключить договора с предприятиями, планирующими производство экологически чистой продукции. Это направление одно из самых перспективных в сфере агропроизводства, поскольку рыночная цена такой продукции выше обычной более чем в пять раз и прогнозируется ежегодное повышение спроса в данном секторе", - добавила Татьяна Решетникова.

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, научных исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает более 80 научно-педагогических сотрудников, учатся свыше 770 студентов по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры из разных стран мира.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.