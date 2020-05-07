Роскачество проверило фитнес-браслеты

По данным экспертов, только одна модель фитнес-браслетов показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма. Как пояснили в Роскачестве, засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а, значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Роскачество в ходе проверки фитнес-браслетов выяснило, что меньше половины из них показывают корректно пройденную дистанцию. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты рассчитывали верность подсчета шагов по двум показателям: точность и воспроизводимость. Имея для сравнения эталонный шагомер, эксперты сначала проходили 10 минут, потом пробегали то же количество времени. Кроме этого, эксперты замеряли, подсчитывают ли фитнес-браслеты шаги при обычных повседневных делах: чтении журнала, загрузке посудомоечной машины. Дело в том, что колебания запястья при перелистывании страниц журнала или уборке браслеты могут засчитывать за шаги.

Как сообщили в Роскачестве, лучше всего фитнес-браслеты справляются с подсчетом шагов при беге, чуть хуже - при обычной ходьбе. Наибольшая погрешность в подсчете возникла при повседневной активности.

Схожий набор тестов проводился и для определения точности подсчета сердечного ритма. Эксперты замеряли частоту биения сердца во время отдыха, низкоинтенсивной прогулки, высокоинтенсивного бега и езды на велотренажере, а затем показатели на фитнес-браслете сравнивались с показателями эталонного устройства.

Испытания в различных условиях

Для владельцев браслета важно, чтобы устройство подсчитывало и пройденное расстояние, поэтому эксперты Роскачества пытались исключить как индивидуальные факторы, так и природные: сначала пользователь проходил 1 км по определенному маршруту, а затем пробегал 2 км как по лесу, так и под открытым небом. Это было необходимо для того, чтобы сравнить, насколько браслеты с GPS улавливают сигнал со спутника. Тесты специалистов показали, что у многих устройств датчик подсчета расстояния на основе шагомера вообще перестает работать, поэтому бегунам рекомендуется выбирать модели с GPS-сенсором.

Кроме того, все фитнес-браслеты тестировались на безопасность и конфиденциальность данных в приложениях, и было установлено, что общая безопасность всех браслетов оценена на отлично - уязвимостей не было обнаружено.

"Как показал опрос Роскачества, заряд батареи - один из самых важных показателей для потребителей. Разброс показателей был очень велик: лидеров рейтинга в этой категории можно проносить без подзарядки больше 11 дней, тогда как аутсайдеров придется заряжать уже через три с половиной дня. При этом нет видимой связи между ценой устройства и емкостью батареи", - приводятся в сообщении слова начальника департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислава Полубинского.

В ходе проверки эксперты также замеряли, сколько времени займет зарядить полностью разряженный браслет от 0 до 100%. Лучшие модели заряжались чуть больше часа, тогда как худшие - более чем за три часа. Для определения времени работы батареи нужно было в лабораторных условиях воссоздать обычный день пользователя.

Все фитнес-браслеты показывают уведомления о встречах, электронных письмах и сообщениях из соцсетей. Испытания показали, что только 1 из 10 моделей не уведомляет о звонке, а еще у одной модели нет опции оповещения об СМС. Нет проблем и с уведомлениями WhatsApp: девять браслетов из 10 присылают оповещения на устройство.

Но, если с оповещениями проблем нет, то с ответами браслеты справляются плохо: только два девайса позволяют настроить автоматический ответ на СМС и только с двух девайсов можно написать ответ на сообщение в WhatsApp. Однако отвечать на сообщения пока что неудобно: писать можно, только используя клавиатуру T9, но есть и опция надиктовать ответ прямо в браслет. Эксперты также тестировали, имеет ли браслет расширенные функции. Например, для занимающихся плаванием важны дистанция, количество дорожек, число сожженных калорий за тренировку, сердечный ритм и общее время тренировки.

Кроме того, чтобы убедиться в том, что браслет переживет тяжелую тренировку, а после этого ни за что не зацепится в транспорте, эксперты оценивали материалы и качество сборки, удобство ремешка, возможность его замены, а также прочность дисплея. Для этого был специальный скретч-тест, во время которого металлическим стилусом с определенной силой (равной удару часов о твердую поверхность) проводили по дисплею устройства. Не все браслеты оказались прочными: сразу у трех во время теста поцарапался дисплей. По данным Роскачества, сравнение со смарт-часами пошло не в пользу фитнес-браслетов: последние сделаны из менее прочных и качественных материалов, что отражено и в цене девайса.