{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 60% компаний не сообщили клиентам о разрешении не проверять бытовые счетчики

Лишь 38% аккредитованных лиц проинформировали обратившихся о переносе сроков, сообщает Росаккредитация

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Почти две трети компаний, которые занимаются проверкой бытовых приборов учета (62%), не сообщили своим клиентам, что в соответствии с постановлением правительства России счетчики можно не проверять до конца года, к такому выводу пришла Росаккредитация.

"Для мониторинга исполнения постановления под видом покупателей был осуществлен запрос предложений на поверку бытовых счетчиков воды у более 50% организаций, работающих и аккредитованных в России. В ходе телефонного разговора только 38% аккредитованных лиц проинформировали обратившихся о переносе сроков или об отсутствии необходимости выполнения поверки приборов учета до 1 января 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, лишь 16% таких компаний разместили информацию об отсутствии необходимости поверки бытовых счетчиков на своих сайтах.

При этом Росаккредитация и Росстандарт ранее направляли письма с разъяснениями о том, что организации обязаны при оформлении заявки информировать заявителей о переносе сроков поверки, а также размещать такую информацию на сайтах. Теперь Федеральная служба по аккредитации намерена повторно разослать такие разъяснения.

Правительство РФ из-за распространения коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек, при этом неустойка взыскиваться не будет. В Росстандарте ТАСС поясняли, что россияне, которые воспользуются этим разрешением и не проведут проверку бытовых счетчиков, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по действующим тарифам.

Минстрой России, в свою очередь, предупредил о возможных мошеннических действиях на рынке услуг проверки бытовых приборов учета. Поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке счетчиков до конца 2020 года не соответствует действительности, подчеркнул ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Теги
Марковская, Россияна Владимировна
Реклама на ТАСС
"Ъ": правительство может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты
Согласно законопроекту, компании получат право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для покупки нового билета или выдавать ваучер на будущую поездку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС