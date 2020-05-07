Более 60% компаний не сообщили клиентам о разрешении не проверять бытовые счетчики

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Почти две трети компаний, которые занимаются проверкой бытовых приборов учета (62%), не сообщили своим клиентам, что в соответствии с постановлением правительства России счетчики можно не проверять до конца года, к такому выводу пришла Росаккредитация.

"Для мониторинга исполнения постановления под видом покупателей был осуществлен запрос предложений на поверку бытовых счетчиков воды у более 50% организаций, работающих и аккредитованных в России. В ходе телефонного разговора только 38% аккредитованных лиц проинформировали обратившихся о переносе сроков или об отсутствии необходимости выполнения поверки приборов учета до 1 января 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, лишь 16% таких компаний разместили информацию об отсутствии необходимости поверки бытовых счетчиков на своих сайтах.

При этом Росаккредитация и Росстандарт ранее направляли письма с разъяснениями о том, что организации обязаны при оформлении заявки информировать заявителей о переносе сроков поверки, а также размещать такую информацию на сайтах. Теперь Федеральная служба по аккредитации намерена повторно разослать такие разъяснения.

Правительство РФ из-за распространения коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек, при этом неустойка взыскиваться не будет. В Росстандарте ТАСС поясняли, что россияне, которые воспользуются этим разрешением и не проведут проверку бытовых счетчиков, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по действующим тарифам.

Минстрой России, в свою очередь, предупредил о возможных мошеннических действиях на рынке услуг проверки бытовых приборов учета. Поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке счетчиков до конца 2020 года не соответствует действительности, подчеркнул ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.