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Пандемия коронавируса нового типа
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Индекс PMI в сфере услуг России в апреле рухнул с 37,1 пункта до 12,2

Нынешний показатель является минимальным с начала исследования в 2001 году
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года упал до 12,2 пункта против 37,1 пункта месяцем ранее. Как сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit, показатель является минимальным с начала исследования в 2001 году.

"Российская сфера услуг в апреле указала на самое резкое падение деловой активности за всю историю исследования, поскольку влияние чрезвычайных ограничений после вспышки коронавируса (COVID-19) ощущалось во всем секторе услуг. Снижение было обусловлено как временным закрытием бизнеса, так и существенным падением спроса со стороны клиентов, которые сдерживали расходы и откладывали размещение заказов. Как следствие - компании заметно сократили численность служащих на фоне растущих резервных мощностей", - говорится в обзоре.

В IHS Markit отметили, что объемы новых заказов в апреле сократились из-за их отмены или отсрочки на фоне режима самоизоляции. Снизился спрос и от иностранных клиентов, при этом темпы сокращения экспорта услуг падали максимальными с сентября 2014 года темпами.

Издержки российских поставщиков услуг значительно выросли в апреле в связи с переходом сотрудников на удаленный режим работы, а также решением логистических проблем. Тем не менее, компании понижали тарифы на услуги для сохранения клиентов.

"Воздействие вспышки COVID-19 оказало необычайно пагубное влияние на сферу услуг России, поскольку самоизоляция и другие чрезвычайные меры общественного здравоохранения создали операционные проблемы для поставщиков услуг. В то же время потребительский спрос упал беспрецедентными темпами на фоне глобального характера закрытия бизнеса. Внезапный шок для деловой конъюнктуры стал явно очевиден в апреле, когда приток новых заказов иссяк и компании сокращали занятость исторически рекордными темпами", - подчеркнул экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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