{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"КамАЗ" планирует начать производство грузовиков Евро-6 для российского рынка

Производство будет организовано как на основном заводе компании, так и на мощностях совместного предприятия с Daimler

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "КамАЗ" планирует в августе 2020 года завершить сертификацию и начать производство грузовых автомобилей экологического класса Евро-6 для российского авторынка, говорится в заявлении гендиректора компании Сергея Когогина.

"Несмотря на то, что в настоящий момент в России действуют экологические нормы, соответствующие уровню Евро-5, компания готова с августа приступить к производству грузовиков Евро-6", - отмечается в документе.

Производство будет налажено как на основном заводе "КамАЗа", так и на мощностях совместного предприятия с Daimler - "Даймлер КамАЗ Рус". Новые грузовики уровня Евро-6 будут полностью соответствовать требованиям для идентификации продукции как произведенной на территории РФ.

"Уже сегодня мы поставляем такую технику российского производства в европейские страны, и у нас есть возможность производить ее и для российских потребителей", - уточнил Когогин.

Кроме того, в рамках обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) "КамАЗ" разработал двигатель Р6 для его установки на автомобили нового модельного ряда. "В рамках СПИКа также предусмотрены инвестиции в доведение данного двигателя до уровня Евро-6, и компания намерена исполнить данные обязательства в полном объеме", - уточнили в автоконцерне.

Согласно бизнес-плану на 2020 год, "КамАЗ" рассчитывает продать 29 тыс. грузовиков на российском рынке и 6,7 тыс. за рубежом. При этом автоконцерн планирует занять 46-процентную долю на рынке грузовых автомобилей в РФ. О корректировке планов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса компания пока не сообщала.

О компании

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Крупнейшими акционерами "КамАЗа", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

Теги
РоссияКогогин, Сергей Анатольевич
Реклама на ТАСС
Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос до $33,56 млрд
Импорт российских товаров в Китай вырос на 7%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС