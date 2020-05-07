"КамАЗ" планирует начать производство грузовиков Евро-6 для российского рынка

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "КамАЗ" планирует в августе 2020 года завершить сертификацию и начать производство грузовых автомобилей экологического класса Евро-6 для российского авторынка, говорится в заявлении гендиректора компании Сергея Когогина.

"Несмотря на то, что в настоящий момент в России действуют экологические нормы, соответствующие уровню Евро-5, компания готова с августа приступить к производству грузовиков Евро-6", - отмечается в документе.

Производство будет налажено как на основном заводе "КамАЗа", так и на мощностях совместного предприятия с Daimler - "Даймлер КамАЗ Рус". Новые грузовики уровня Евро-6 будут полностью соответствовать требованиям для идентификации продукции как произведенной на территории РФ.

"Уже сегодня мы поставляем такую технику российского производства в европейские страны, и у нас есть возможность производить ее и для российских потребителей", - уточнил Когогин.

Кроме того, в рамках обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) "КамАЗ" разработал двигатель Р6 для его установки на автомобили нового модельного ряда. "В рамках СПИКа также предусмотрены инвестиции в доведение данного двигателя до уровня Евро-6, и компания намерена исполнить данные обязательства в полном объеме", - уточнили в автоконцерне.

Согласно бизнес-плану на 2020 год, "КамАЗ" рассчитывает продать 29 тыс. грузовиков на российском рынке и 6,7 тыс. за рубежом. При этом автоконцерн планирует занять 46-процентную долю на рынке грузовых автомобилей в РФ. О корректировке планов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса компания пока не сообщала.

О компании

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент.

Крупнейшими акционерами "КамАЗа", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).