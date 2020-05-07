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Пандемия коронавируса нового типа

Россия в мае получит по линии Минпромторга еще 18 млн масок из Китая

Единым поставщиком медицинских масок в регионы стал холдинг "Дельрус"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россия планирует получить в мае 18 млн масок из Китая по линии Минпромторга РФ. С марта получено почти 180 млн масок, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Начиная с марта по линии Минпромторга России из Китая ввезено около 178 млн масок. В мае планируется поставить еще около 18 млн масок", - сообщили в Минпромторге, отметив, что решения о необходимости дальнейших закупок будут приниматься в зависимости от динамики спроса.

Единым поставщиком медицинских масок в регионы стал холдинг "Дельрус". Как пояснили в министерстве, это единственная компания, которая во время тяжелой ситуации в Китае смогла за два дня аккумулировать 2 млн масок для отправки в эту страну, поэтому было принято решение продолжить взаимодействие с "Дельрусом" в части поставок уже из КНР.

"Минпромторгом России совместно с Минобороны России и "Дельрусом" была оперативно выстроена логистическая цепочка поставок. Первый контракт на поставку был подписан 17 марта, когда в России было выявлено всего 114 случаев заболеваний COVID-19, а первая партия пришла уже 23 марта", - уточнил Минпромторг.

Как сообщил источник "Коммерсанта" на фармацевтическом рынке, в ближайшее время из Китая может быть импортировано 35 млн масок. При этом, по словам собеседника издания, сотрудничество с "Дельрусом" зачастую не выгодно из-за более высоких, чем у некоторых других поставщиков, цен.

Накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что проблем с обеспечением масками граждан РФ не будет даже при введении масочного режима по всей территории страны.

По данным министерства, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, за этот же период из Китая было поставлено около 105 млн масок. В целом в России производится до 9 млн масок в сутки, в том числе медицинских - 3 млн.

 

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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