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Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос до $33,56 млрд

Импорт российских товаров в Китай вырос на 7%

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая по итогам января - апреля вырос на 0,1%, до $33,563 млрд. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 9,1%, до $13,142 млрд. Импорт российских товаров в КНР вырос на 7%, до $20,42 млрд.

Только в апреле объем торговли между двумя странами составил $8,194 млрд. При этом экспорт КНР в РФ достиг $3,978 млрд, импорт российских товаров в Китай составил $4,216 млрд.

Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017-м этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Товарооборот США и Китая

Товарооборот Китая и США по итогам января - апреля сократился на 15,2% в годовом выражении, до $137,06 млрд. 

Как следует из документа, экспорт Китая в США сократился на 18,2%, до $100,368 млрд. Импорт американской продукции в КНР снизился на 5,9%, до $36,692 млрд.

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